В Германии в торговле допингом подозревают ещё одного врача

Расследование в отношении действующей из Германии допинг-сети расширяется, сообщает sportschau.de. Прокуратура Инсбрука подозревает немецкого врача Ульриха Хегеле, который живёт близ Розенхайма. Хегеле, который с 2006 года до недавнего времени работал в Австрийской лыжной ассоциации, обвиняется в сбыте допинг-препаратов сильнейшим спортсменам.
30 июля немецкие следователи обыскали дом Хегеле и изъяли компьютеры и другие носители информации. Допинг найден не был. Обвиняемый был допрошен и не признал вину.
Хегеле заявил, что никогда не покупал и не заказывал ЭПО или что-либо ещё и не продавал допинг. При этом Хегеле считает, что многие спортсмены применяют допинг, но имена их врачей никому не известны. Хегеле уверен, что доказательства его вины не будут найдены, и не спешит нанимать адвоката.
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