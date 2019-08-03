Эвенепул выиграл «Классику Сан-Себастьяна», Чернецкий — 28-й

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул из команды Deceuninck — Quick Step выиграл однодневную гонку Мирового тура «Классика Сан-Себастьяна», которая прошла по дорогам Испании.
Эвенепул преодолел 227,3 км за 5 часов 44 минуты 27 секунд. Вторым стал соотечественник победителя Грег Ван Авермат, финишировавший спустя 38 секунд в борьбе с замкнувшим тройку сильнейших швейцарецем Марком Хирши.
Россиянин Сергей Чернецкий из команды Caja Rural — Seguros RGA завершил гонку 28-м, через 1 минуту 46 секунд после лидера.
Велошоссе. Гонка Мирового тура «Классика Сан-Себастьяна»
Испания. Сан-Себастьян. 227,3 км
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck-QuickStep) – 5:44.27.
2. Грег ван Авермат (Бельгия, ССС) – отставание 0.38.
3. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – то же отставание…
28. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural–Seguros RGA) – + 1.46.
- 3 августа 2019
-
20:24
-
19:36
-
18:47
-
18:16
-
17:57
-
17:38
-
14:22
-
13:51
-
13:49
-
12:20
-
10:14
-
09:42
-
09:10
-
00:53
- 2 августа 2019
-
23:34
-
22:32
-
22:03
-
19:02
-
18:39
-
16:59
-
16:37
-
15:59
-
15:37
-
14:56
-
14:35
-
13:38
-
13:22
-
12:40
-
12:19
-
12:01
-
11:20
-
10:56
-
10:34
-
09:50
-
09:13