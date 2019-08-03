Эвенепул выиграл «Классику Сан-Себастьяна», Чернецкий — 28-й

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул из команды Deceuninck — Quick Step выиграл однодневную гонку Мирового тура «Классика Сан-Себастьяна», которая прошла по дорогам Испании.

Эвенепул преодолел 227,3 км за 5 часов 44 минуты 27 секунд. Вторым стал соотечественник победителя Грег Ван Авермат, финишировавший спустя 38 секунд в борьбе с замкнувшим тройку сильнейших швейцарецем Марком Хирши.

Россиянин Сергей Чернецкий из команды Caja Rural — Seguros RGA завершил гонку 28-м, через 1 минуту 46 секунд после лидера.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Классика Сан-Себастьяна»

Испания. Сан-Себастьян. 227,3 км

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck-QuickStep) – 5:44.27.

2. Грег ван Авермат (Бельгия, ССС) – отставание 0.38.

3. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – то же отставание…

28. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural–Seguros RGA) – + 1.46.