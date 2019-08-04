Олимпийская чемпионка сломала ключицу в страшном завале на велогонке в Лондоне

Чемпионка Олимпиады 2016 года в Рио в командной велогонке преследования британка Элинор Баркер стала участницей массового завала на финише гонки Ride London Classique. В результате падения она сломала ключицу, сообщает Reuters.
Голландка Кирстен Уайлд, победившая в гонке в 2018 году, первой пересекла черту, но была признана виновной в инициации завала и дисквалифицирована. Победительницей стала Лорена Вибес из команды Parkhotel Valkenburg.
После инцидента многие болельщики обрушилось с критикой на Уайлд, однако Баркер встала на защиту соперницы.
«Говорят, вы не станете настоящим велосипедистом, пока не сломаете ключицу. Я избегала этого 15 лет. Но вчера это произошло.
Я немного расстроена из-за комментариев в адрес Кирстен. Легко критиковать, когда вы смотрите замедленный повтор. В реальности мы стараемся отвоевать доли секунды с выгодой для себя. Гоночные инциденты случаются», — написала Баркер.
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