Олимпийская чемпионка сломала ключицу в страшном завале на велогонке в Лондоне

Чемпионка Олимпиады 2016 года в Рио в командной велогонке преследования британка Элинор Баркер стала участницей массового завала на финише гонки Ride London Classique. В результате падения она сломала ключицу, сообщает Reuters.

Голландка Кирстен Уайлд, победившая в гонке в 2018 году, первой пересекла черту, но была признана виновной в инициации завала и дисквалифицирована. Победительницей стала Лорена Вибес из команды Parkhotel Valkenburg.



После инцидента многие болельщики обрушилось с критикой на Уайлд, однако Баркер встала на защиту соперницы.



«Говорят, вы не станете настоящим велосипедистом, пока не сломаете ключицу. Я избегала этого 15 лет. Но вчера это произошло.

Я немного расстроена из-за комментариев в адрес Кирстен. Легко критиковать, когда вы смотрите замедленный повтор. В реальности мы стараемся отвоевать доли секунды с выгодой для себя. Гоночные инциденты случаются», — написала Баркер.