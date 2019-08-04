Скуратов выиграл золото ЧМ по греко-римской борьбе среди юниоров
Российские борцы греко-римского стиля завоевали три медали в заключительный день юношеского чемпионата мира по спортивной борьбе в Софии (Болгария).
Максим Скуратов одержал победу в весовой категории до 60 кг. Серебряными призёрами стали Степан Стародубцев (до 71 кг) и Мухаммад Евлоев (до 92 кг).
Греко-римская борьба. Чемпионат мира среди юношей. София, Болгария
До 60 кг
1. Максим Скуратов (Россия).
2. Мерт Ильбарс (Турция).
3. Арман Варданян (Армения) и Ника Броладзе (Грузия).
До 71 кг
1. Реза Али Саки (Иран).
2. Степан Стародубцев (Россия).
3. Фуркан Таш (Турция) и Александрин Гуту (Молдавия).
До 92 кг
1. Лачин Валиев (Азербайджан).
2. Мухаммад Евлоев (Россия).
3. Октай Демир (Турция) и Рихард Карелсон (Эстония).
- 4 августа 2019
-
22:06
-
21:48
-
21:13
-
20:58
-
20:38
-
20:17
-
20:03
-
19:42
-
19:20
-
19:05
-
18:27
-
18:01
-
17:30
-
17:28
-
16:17
-
15:24
-
13:48
-
13:34
-
11:46
-
10:36
-
10:21
-
08:14
-
00:27
- 3 августа 2019
-
23:41
-
21:03
-
20:24
-
19:36
-
18:47
-
18:16
-
17:57
-
17:38
-
14:22
-
13:51
-
13:49
-
12:20
Партнерский контент