Скуратов выиграл золото ЧМ по греко-римской борьбе среди юниоров

Российские борцы греко-римского стиля завоевали три медали в заключительный день юношеского чемпионата мира по спортивной борьбе в Софии (Болгария).

Максим Скуратов одержал победу в весовой категории до 60 кг. Серебряными призёрами стали Степан Стародубцев (до 71 кг) и Мухаммад Евлоев (до 92 кг).



Греко-римская борьба. Чемпионат мира среди юношей. София, Болгария

До 60 кг

1. Максим Скуратов (Россия).

2. Мерт Ильбарс (Турция).

3. Арман Варданян (Армения) и Ника Броладзе (Грузия).

До 71 кг

1. Реза Али Саки (Иран).

2. Степан Стародубцев (Россия).

3. Фуркан Таш (Турция) и Александрин Гуту (Молдавия).

До 92 кг

1. Лачин Валиев (Азербайджан).

2. Мухаммад Евлоев (Россия).

3. Октай Демир (Турция) и Рихард Карелсон (Эстония).