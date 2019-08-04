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Скуратов выиграл золото ЧМ по греко-римской борьбе среди юниоров

Скуратов выиграл золото ЧМ по греко-римской борьбе среди юниоров
Другие / Борьба 0

Российские борцы греко-римского стиля завоевали три медали в заключительный день юношеского чемпионата мира по спортивной борьбе в Софии (Болгария).

Максим Скуратов одержал победу в весовой категории до 60 кг. Серебряными призёрами стали Степан Стародубцев (до 71 кг) и Мухаммад Евлоев (до 92 кг).

Греко-римская борьба. Чемпионат мира среди юношей. София, Болгария
До 60 кг

1. Максим Скуратов (Россия).
2. Мерт Ильбарс (Турция).
3. Арман Варданян (Армения) и Ника Броладзе (Грузия).

До 71 кг

1. Реза Али Саки (Иран).
2. Степан Стародубцев (Россия).
3. Фуркан Таш (Турция) и Александрин Гуту (Молдавия).

До 92 кг

1. Лачин Валиев (Азербайджан).
2. Мухаммад Евлоев (Россия).
3. Октай Демир (Турция) и Рихард Карелсон (Эстония).

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