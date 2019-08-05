Ещё одна 13-летняя ученица Тутберидзе будет прыгать четверной тулуп

13-летняя российская фигуристка Камила Валиева на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске рассказала, что включила в произвольную программу на предстоящий сезон тулуп в четыре оборота и работает над четверным сальховом и тройным акселем.
«В моей произвольной программе будет четверной тулуп, я работаю и над другими прыжками — над сальховом, например. Над акселем тоже работаю, но пока только на „удочке“. Я помню свой первый четверной, неделю прыгала его на удочке, потом тренеры сказали — ты можешь, пробуй без неё. Было страшно, ты заходишь на него и думаешь, а как же я приземлюсь, а потом страх ушёл — заходишь на четверной, как на тройной.
Я нервничаю перед соревнованиями, но пытаюсь это перебороть — если всё делаю на тренировках, должна это делать на стартах. В этом сезоне я жду от себя стабильности.
Популярность мою жизнь не изменила. У меня есть соцсети, я сама их веду, хотя иногда советуюсь с мамой — что написать, что выставить. В свободное время занимаюсь учёбой, мне нравятся математика и история, учусь в основном на четвёрки и пятёрки», — приводит слова Валиевой ТАСС.
Валиеву называют одной из самых перспективных учениц Этери Тутберидзе. Именно её короткую программу «Девочка на шаре» наставница назвала любимой. Постановку решено было оставить на сезон-2019/20.
- 5 августа 2019
-
17:56
-
17:34
-
16:58
-
15:56
-
14:38
-
14:15
-
13:23
-
12:05
-
11:22
-
11:18
-
10:31
-
10:09
- 4 августа 2019
-
23:18
-
22:06
-
21:48
-
21:13
-
20:58
-
20:38
-
20:17
-
20:03
-
19:42
-
19:20
-
19:05
-
18:27
-
18:01
-
17:30
-
17:28
-
16:17
-
15:24
-
13:48
-
13:34
-
11:46
-
10:36
-
10:21
-
08:14