Ещё одна 13-летняя ученица Тутберидзе будет прыгать четверной тулуп

13-летняя российская фигуристка Камила Валиева на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске рассказала, что включила в произвольную программу на предстоящий сезон тулуп в четыре оборота и работает над четверным сальховом и тройным акселем.

«В моей произвольной программе будет четверной тулуп, я работаю и над другими прыжками — над сальховом, например. Над акселем тоже работаю, но пока только на „удочке“. Я помню свой первый четверной, неделю прыгала его на удочке, потом тренеры сказали — ты можешь, пробуй без неё. Было страшно, ты заходишь на него и думаешь, а как же я приземлюсь, а потом страх ушёл — заходишь на четверной, как на тройной.

Я нервничаю перед соревнованиями, но пытаюсь это перебороть — если всё делаю на тренировках, должна это делать на стартах. В этом сезоне я жду от себя стабильности.

Популярность мою жизнь не изменила. У меня есть соцсети, я сама их веду, хотя иногда советуюсь с мамой — что написать, что выставить. В свободное время занимаюсь учёбой, мне нравятся математика и история, учусь в основном на четвёрки и пятёрки», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Валиеву называют одной из самых перспективных учениц Этери Тутберидзе. Именно её короткую программу «Девочка на шаре» наставница назвала любимой. Постановку решено было оставить на сезон-2019/20.