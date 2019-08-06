Тарасова: у нас будет очень сильная юниорская команда по фигурному катанию

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила первую часть контрольных прокатов юниорской сборной в Новогорске. Специалист ожидает, что команда, составленная из этих спортсменов, будет очень сильной.
«В целом мне понравилось то, что я увидела. Были открытия, мы этих детей знаем. В целом хочу сказать, что эти прокаты, встречи спортсменов, тренеров и специалистов — все это очень важная работа, которую делает Федерация фигурного катания на коньках России. Многие из нас прошли в этом виде спорта долгий путь, кто-то больше 50 лет в нем. Могу сказать, у нас будет очень сильная юниорская команда», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Прокаты одиночников прошли в Новогорске 5-6 августа. Завершат программу пары. Их выступления запланированы на 8-9 августа.
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