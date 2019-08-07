Россиянки Петрова и Хураськина выиграли эстафету на ЧЕ по современному пятиборью

Анастасия Петрова и Екатерина Хураськина одержали победу в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Бате (Великобритания). Россиянки набрали 1374 балла. Второе место заняли итальянки (1366), бронзовая награда досталась представительницам Венгрии (1363).

Ранее в первый соревновательный день Людмила Тебекина и Вячеслав Бардышев заняли четвёртое место в смешанной эстафете. Россияне набрали 1407 очков. Золотые награды завоевали британцы Керенза Брайсон и Майлз Пиллэйдж (1438), вторыми стали представители Чехии Элишка Прибылова и Давид Киндл (1419), третье место заняли итальянцы Ирена Прамполини и Валерио Грасселли (1412).

Чемпионат Европы по современному пятиборью в Бате завершится 11 августа.