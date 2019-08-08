Морозов и Симонова стали победителями этапа Кубка мира по плаванию в Китае

Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Цзинане (Китай).



27-летний спортсмен показал результат 21,50 секунды. Вторым стал американец Эндрю Майкл (22,16), а тройку лучших замкнул китаец Юй Хэсинь (22,31).



Россиянка Виталина Симонова победила на дистанции 200 м брассом. Она опередила китаянок Юй Цзинъяо и Хэ Юнь, которые заняли второе и третье место соответственно.



Морозов — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, многократный призёр чемпионатов мира, чемпион и призёр чемпионата Европы, многократный чемпион мира и Европы на короткой воде.



Симонова — трёхкратная чемпионка мира и Европы по плаванию в ластах, бронзовый призёр чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 м, бронзовый призёр чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.