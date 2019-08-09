Российский фигурист будет выступать за Беларусь
Российский фигурист Константин Милюков сменил спортивное гражданство и с нового сезона будет выступать под флагом Беларуси, информирует официальный сайт Белорусского союза конькобежцев.
Также спортивное гражданство с российского на белорусское сменили Виктория Сафонова (женское одиночное катание) и спортивная пара Виктория Яценко/Даниил Паркман.
Первым турниром, в котором примут участие фигуристы, станет летний Кубок Белорусского союза конькобежцев, который пройдёт в Минске с 9 по 10 августа.
Милюков, которому в марте исполнилось 25 лет, в минувшем сезоне занял седьмое место в финале Кубка России, шестое — на чемпионате страны, а также одержал победу на первом этапе Кубка России. В сезоне-2017/18 он занял второе место в финале Кубка России.
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