Российский фигурист будет выступать за Беларусь

Российский фигурист Константин Милюков сменил спортивное гражданство и с нового сезона будет выступать под флагом Беларуси, информирует официальный сайт Белорусского союза конькобежцев.

Также спортивное гражданство с российского на белорусское сменили Виктория Сафонова (женское одиночное катание) и спортивная пара Виктория Яценко/Даниил Паркман.

Первым турниром, в котором примут участие фигуристы, станет летний Кубок Белорусского союза конькобежцев, который пройдёт в Минске с 9 по 10 августа.

Милюков, которому в марте исполнилось 25 лет, в минувшем сезоне занял седьмое место в финале Кубка России, шестое — на чемпионате страны, а также одержал победу на первом этапе Кубка России. В сезоне-2017/18 он занял второе место в финале Кубка России.