Королёва, Кузнецов и Шлейхер победили на ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве

Российские спортсмены завоевали ещё две золотые медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве, Украина.

Виталия Королёва одержала победу в прыжках с метрового трамплина, по сумме пяти прыжков опередив на 3 балла Елену Фёдорову из Украины. Бронзовым призёром стала россиянка Кристина Ильиных. До серебра ей не хватило 0,4 балла.

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, опередив серебряных призёров Патрика Хаусдинга и Ларса Рюдигера из Германии на 37,05 балла. Бронзовыми призёрами стали британцы Энтони Хардинг и Джордан Хоулден.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина

Женщины. Трамплин. 1 м

1. Виталия Королёва (Россия) – 266,70.

2. Елена Фёдорова (Украина) – 263,45.

3. Кристина Ильиных (Россия) – 263,05.

Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

1. Евгений Кузнецов/Никита Шлейхер (Россия) – 435,69.

2. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия) – 398,64.

3. Энтони Хардинг/Джордан Хоулден (Великобритания) – 387,60.