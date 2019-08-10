Королёва, Кузнецов и Шлейхер победили на ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве

Российские спортсмены завоевали ещё две золотые медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве, Украина.
Виталия Королёва одержала победу в прыжках с метрового трамплина, по сумме пяти прыжков опередив на 3 балла Елену Фёдорову из Украины. Бронзовым призёром стала россиянка Кристина Ильиных. До серебра ей не хватило 0,4 балла.
Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, опередив серебряных призёров Патрика Хаусдинга и Ларса Рюдигера из Германии на 37,05 балла. Бронзовыми призёрами стали британцы Энтони Хардинг и Джордан Хоулден.
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина
Женщины. Трамплин. 1 м
1. Виталия Королёва (Россия) – 266,70.
2. Елена Фёдорова (Украина) – 263,45.
3. Кристина Ильиных (Россия) – 263,05.
Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки
1. Евгений Кузнецов/Никита Шлейхер (Россия) – 435,69.
2. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия) – 398,64.
3. Энтони Хардинг/Джордан Хоулден (Великобритания) – 387,60.
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