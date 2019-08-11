В США на бывшего тренера Липински подан иск из-за сексуальных домогательств

В американском фигурном катании ещё один скандал на сексуальной почве. Бывший американский фигурист Адам Шмидт подал иск против тренера Ричарда Кэллахана по обвинению в сексуальном насилии в период с 1999 по 2001 год, когда Шмидту было 14-16 лет, сообщает Inside the Games. Кэллахан известен как тренер олимпийской чемпионки Калгари-1998 Тары Липински.
Инцидент между Шмидтом и Кэллаханом произошёл после того, как американская федерация отклонила аналогичную жалобу против Кэллахана, поданную Крейгом Маурици в 1999 году. Тогда Маурици рассказал, что Кэллахан приставал к нему в 1976-м, когда Крейгу было 13 лет. Позже, когда ему исполнилось 18, тренер вступил с ним в сексуальные отношения, которые продлились четыре года.
Повторно Маурици рассказал о случившемся в СМИ в 2018 году, после чего тренерская деятельность Кэллахана была приостановлена на 2 месяца. Сам Кэллахан не раз отклонял обвинения.
Напомним, что ранее в августе Американская фигуристка Эшли Вагнер призналась, что в 17-летнем возрасте стала жертвой сексуальных домогательств со стороны двукратного чемпиона США в парном катании Джона Кафлина. Сам Кафлин покончил жизнь самоубийством в январе 2019 года.
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