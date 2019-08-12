Двукратный чемпион мира исполнил на льду опаснейший трюк
Американский фигурист Натан Чен опубликовал в «Инстаграме» видео того, как он исполняет на льду сальто назад.
20-летний спортсмен тренируется под руководством российского специалиста Рафаэля Арутюняна.
Напомним, на международной арене Чен появился в предолимпийский сезон, осенью 2012 года, на юниорском этапе Гран-при в Австрии. Натан — двукратный чемпион мира (2018, 2019), бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, победитель финала Гран-при (2017, 2018), чемпион четырёх континентов (2017), бронзовый призёр (2017) и победитель (2019 год) командного мирового чемпионата, трёхкратный чемпион США (2017, 2018 и 2019), победитель юниорского финала Гран-при (2015).
Видео доступно на странице Чена в «Инстаграме».
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