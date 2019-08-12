Чемпиона мира Шубенкова лишают возможности тренироваться в Барнауле

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы по бегу на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков вскоре лишится единственной зимней тренировочной базы в родном городе. Легкоатлет сообщил, что легкоатлетический манеж намерены реконструировать в зал для игровых видов спорта.
«А помните наш плохонький и убитый манеж? Так вот его больше у нас не будет. Совсем.
Единственный объект Алтайского края, где можно было проводить соревнования по лёгкой атлетике зимой, будет реконструирован. Давайте же вместе прощаться с «Призом Шубенкова», а также со всеми остальными турнирами с ноября по май.
Вместо бегового круга и секторов для технических видов будет выстлан шикарный игровой паркет. Нам же оставят три дорожки по 100 м с резиной для дач и детских площадок.
Руководство АлтГТУ решило, что развивать мини-футбол для них важнее и нужнее, и потратит на это приоритетнейшее направление 21,8 млн рублей», — написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме».
В комментариях Сергей уточнил, что «проект висит на госзакупках. Стадия «приём заявок»».
Фото доступно в «Инстаграме» Сергея Шубенкова
- 12 августа 2019
-
19:28
-
19:11
-
18:45
-
18:20
-
17:28
-
16:46
-
16:16
-
15:15
-
12:05
-
09:48
- 11 августа 2019
-
23:28
-
20:29
-
20:09
-
19:35
-
18:02
-
12:53
-
11:08
-
10:47
-
09:16
- 10 августа 2019
-
23:08
-
22:28
-
20:27
-
20:05
-
19:36
-
18:06
-
17:42
-
17:29
-
13:58
-
12:58
-
10:57
-
09:27
-
00:28
- 9 августа 2019
-
23:55
-
23:42
-
22:57