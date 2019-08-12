Чемпиона мира Шубенкова лишают возможности тренироваться в Барнауле

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы по бегу на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков вскоре лишится единственной зимней тренировочной базы в родном городе. Легкоатлет сообщил, что легкоатлетический манеж намерены реконструировать в зал для игровых видов спорта.

«А помните наш плохонький и убитый манеж? Так вот его больше у нас не будет. Совсем.

Единственный объект Алтайского края, где можно было проводить соревнования по лёгкой атлетике зимой, будет реконструирован. Давайте же вместе прощаться с «Призом Шубенкова», а также со всеми остальными турнирами с ноября по май.

Вместо бегового круга и секторов для технических видов будет выстлан шикарный игровой паркет. Нам же оставят три дорожки по 100 м с резиной для дач и детских площадок.

Руководство АлтГТУ решило, что развивать мини-футбол для них важнее и нужнее, и потратит на это приоритетнейшее направление 21,8 млн рублей», — написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме».

В комментариях Сергей уточнил, что «проект висит на госзакупках. Стадия «приём заявок»».

Фото доступно в «Инстаграме» Сергея Шубенкова