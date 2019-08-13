Загитова заняла 38-е место в списке самых влиятельных мусульман России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла 38-е место в рейтинге самых влиятельных мусульман России, сообщает Бизнес Online.
«Очень горжусь тем, что я мусульманка», — сказала Загитова на Сабантуе в Коломенском в 2018 году. Также фигуристка сообщила, что является прихожанкой Соборной мечети в Москве.
На первом месте рейтинга находится председатель президиума духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин, на втором — первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Третью строчку занимает боец Хабиб Нурмагомедов. Чемпион UFC популярнее действующего президента Татарстана Рустама Миннинханова и главы Чечни Рамзана Кадырова, которые расположились на четвёртом и пятом местах.
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира. Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.
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