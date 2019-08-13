В японском мессенджере появился набор стикеров с собакой Загитовой

В самом популярном японском мессенджере Line выпустили набор стикеров с изображением собаки российской фигуристки Алины Загитовой по кличке Масару.

Набор, состоящий из 24 стикеров, стоит около 75 рублей.

Щенка породы акита-ину Загитова получила в подарок из Японии после победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Алина и Масару вместе не только играют, фигуристка рассказывала, что научила Масару прыгать сальхов. Собака даже принимала участие в шоу группы Этери Тутберидзе.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина выиграла чемпионат мира.

Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.