В японском мессенджере появился набор стикеров с собакой Загитовой

В самом популярном японском мессенджере Line выпустили набор стикеров с изображением собаки российской фигуристки Алины Загитовой по кличке Масару.
Набор, состоящий из 24 стикеров, стоит около 75 рублей.
Щенка породы акита-ину Загитова получила в подарок из Японии после победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Алина и Масару вместе не только играют, фигуристка рассказывала, что научила Масару прыгать сальхов. Собака даже принимала участие в шоу группы Этери Тутберидзе.
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина выиграла чемпионат мира.
Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.
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