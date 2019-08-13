Участники Санкт-Петербургской парусной недели пришли на остров Гоглан

Вчера, 12 августа, флот участников Санкт-Петербургской парусной недели стартовал из города Сосновый бор на остров Гогланд. Это один из самых протяжённых этапов регаты, который составил около 60 морских миль. На третьем этапе регаты приняли участие 22 лодки, одна из них – из Финляндии.

Первой финишировала финская яхта «Анастасия II», зачётная группа ORC. Экипаж прошёл дистанцию меньше, чем за 10 часов. Примечательно, что иностранная лодка впервые приняла участие в Санкт-Петербургской парусной неделе.

Следом на «Анастасией II» финишировала яхта «Мир» (зачётная группа ORC), третьей пересекла финишную линию яхта «Славия». После пересчёта результатов по системе ORC места в группе могут поменяться. В этой зачётной группе результаты участников определяются по специальной системе, которая учитывает размеры лодки, площадь парусности и другие характеристики.

За первой тройкой группы ORC финишировали яхты «Л-6». Это самый многочисленный флот классических яхт на этих соревнованиях. В рамках Санкт-Петербургской парусной недели проходит чемпионат России в национальном крейсерско-гоночном классе яхт «Л-6».

Из «шестёрок» первой финишировала «Ника», на втором месте «Дельта», на третьем – «Варяг».