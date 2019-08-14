Багаев и Ташухаджиев выиграли ЧМ по вольной борьбе среди юниоров

Российские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей на юниорском чемпионате мира в Таллине (Эстония).
Чемпионом мира в весовой категории до 92 кг стал Алан Багаев, в финальной схватке нанесший поражение американцу Лукасу Дэвисону со счётом 5:4. Ахмад Ташухаджиев первенствовал в весе до 79 кг, разгромив грузина Баграти Гагнидзе – 7:1.
Серебряными призёрами соревнований стали Курбан Шираев (до 65 кг) и Алик Шебзухов (до 86 кг). Ахмед Идрисов (до 57 кг), Алик Хадацев (до 61 кг), Алан Кудзоев (до 70 кг) и Ален Хубулов (до 125 кг) выиграли бронзовые медали в своих весовых категориях.
Вольная борьба. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония
До 57 кг
1. Тосия Абе (Япония).
2. Виталий Оруджев (США).
3. Ахмед Идрисов (Россия) и Адлан Аскаров (Казахстан).
До 61 кг
1. Каики Ямагути (Япония).
2. Андрец Джелеп (Украина).
3. Алик Хадарцев (Россия) и Габриэль Тагг (США).
До 65 кг
1. Амирхоссейн Махсуди (Иран)
2. Курбан Шираев (Россия).
3. Сирбаз Талгат (Казахстан) и Туран Байрамов (Азербайджан).
До 70 кг
1. Эрик Арушанян (Украина).
2. Василий Дьякон (Молдавия).
3. Алан Кудзоев (Россия) и Мохаммадсадех Фирузпурбандпей (Иран).
До 79 кг
1. Ахмад Ташухаджиев (Россия).
2. Баграти Гагнидзе (Грузия).
3. Милан Местер (Венгрия) и Абубакр Абакаров (Азербайджан).
До 86 кг
1. Дипак Пуния (Индия).
2. Алик Шебзухов (Россия).
3. Хантер Ли (Канада) и Трент Хидлей (Канада).
До 92 кг
1. Алан Багаев (Россия).
2. Лукас Дэвисон (США).
3. Вики (Индия) и Эртугрул Агка (Германия).
До 125 кг
1. Мэйсон Паррис (США).
2. Амир Аббас Заре (Иран).
3. Паша Экрем Карабулут (Турция) и Ален Хубулов (Россия).
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