Багаев и Ташухаджиев выиграли ЧМ по вольной борьбе среди юниоров

Российские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей на юниорском чемпионате мира в Таллине (Эстония).

Чемпионом мира в весовой категории до 92 кг стал Алан Багаев, в финальной схватке нанесший поражение американцу Лукасу Дэвисону со счётом 5:4. Ахмад Ташухаджиев первенствовал в весе до 79 кг, разгромив грузина Баграти Гагнидзе – 7:1.

Серебряными призёрами соревнований стали Курбан Шираев (до 65 кг) и Алик Шебзухов (до 86 кг). Ахмед Идрисов (до 57 кг), Алик Хадацев (до 61 кг), Алан Кудзоев (до 70 кг) и Ален Хубулов (до 125 кг) выиграли бронзовые медали в своих весовых категориях.

Вольная борьба. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония

До 57 кг

1. Тосия Абе (Япония).

2. Виталий Оруджев (США).

3. Ахмед Идрисов (Россия) и Адлан Аскаров (Казахстан).

До 61 кг

1. Каики Ямагути (Япония).

2. Андрец Джелеп (Украина).

3. Алик Хадарцев (Россия) и Габриэль Тагг (США).

До 65 кг

1. Амирхоссейн Махсуди (Иран)

2. Курбан Шираев (Россия).

3. Сирбаз Талгат (Казахстан) и Туран Байрамов (Азербайджан).

До 70 кг

1. Эрик Арушанян (Украина).

2. Василий Дьякон (Молдавия).

3. Алан Кудзоев (Россия) и Мохаммадсадех Фирузпурбандпей (Иран).

До 79 кг

1. Ахмад Ташухаджиев (Россия).

2. Баграти Гагнидзе (Грузия).

3. Милан Местер (Венгрия) и Абубакр Абакаров (Азербайджан).

До 86 кг

1. Дипак Пуния (Индия).

2. Алик Шебзухов (Россия).

3. Хантер Ли (Канада) и Трент Хидлей (Канада).

До 92 кг

1. Алан Багаев (Россия).

2. Лукас Дэвисон (США).

3. Вики (Индия) и Эртугрул Агка (Германия).

До 125 кг

1. Мэйсон Паррис (США).

2. Амир Аббас Заре (Иран).

3. Паша Экрем Карабулут (Турция) и Ален Хубулов (Россия).