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Ласицкене рассказала, как планирует завершить сезон

Ласицкене рассказала, как планирует завершить сезон
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что планирует завершить сезон выступлением на Всемирных военных играх, которые пройдут в октябре в Ухани (Китай).

«У меня есть большое желание выступить на Всемирных военных играх в Китае и завершить этим стартом летний сезон. Могут ли участвовать в этом турнире российские легкоатлеты? Насколько я знаю, Международная федерация военного спорта сейчас занимается этим вопросом.

ЦСКА — это мой второй дом, я имею возможность постоянно тренироваться в армейском манеже. Люди делают всё, чтобы я показывала хорошие результаты. Поэтому я считаю своим долгом выступить на этих соревнованиях и принести пользу команде", — цитирует Ласицкене ТАСС.

Седьмые летние Всемирные военные игры пройдут в Ухани с 18 по 27 октября. Чемпионат мира в Катаре состоится с 27 сентября по 6 октября.

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