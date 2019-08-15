Жулин поддержал идею создания в фигурном катании аналога Звёздного уик-энда НБА

Серебряному и бронзовому призёру Олимпийских игр по фигурному катанию Александру Жулину понравилась идея Елизаветы Туктамышевой о создании создании аналога Звёздного уик-энда НБА.

«Конечно, нужны всевозможные шоу, потому что в фигурном катании это единственный вид заработка. За соревнования нам платят копейки, и больше денег уходит на костюмы и другие атрибуты.

Та же Туктамышева или другие известные фигуристы могут попытаться выполнить комбинацию тройной аксель — тройной тулуп или четверные прыжки, соревноваться в том, кто выполнит больше элементов подряд.

Необходимо продумать организацию, прежде всего найти спонсора на тот случай, если шоу не окупится, а также заинтересовать самих участников хорошими деньгами. Также нужен сценарий и хороший конферансье, который бы объявлял номера», — цитирует Жулина «RT на русском».