Авербух: аналог Звёздного уик-энда НБА? Туктамышева не придумала ничего нового

Серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити россиянин Илья Авербух прокомментировал идею соотечественницы Елизаветы Туктамышевой организовать в фигурном катании аналог Звёздного уик-энда НБА.

«На самом деле такой формат не является новым, Елизавета здесь ничего не придумала. Во Франции проходил чемпионат мира по прыжкам, в него было вложено много средств, возлагались большие надежды. Однако он не вызвал зрительского интереса, и история не получила продолжения», — приводит слова Авербуха «RT на русском».

Напомним, Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. Также Елизавета является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира—2019.