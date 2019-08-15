Авербух: аналог Звёздного уик-энда НБА? Туктамышева не придумала ничего нового

Серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити россиянин Илья Авербух прокомментировал идею соотечественницы Елизаветы Туктамышевой организовать в фигурном катании аналог Звёздного уик-энда НБА.
«На самом деле такой формат не является новым, Елизавета здесь ничего не придумала. Во Франции проходил чемпионат мира по прыжкам, в него было вложено много средств, возлагались большие надежды. Однако он не вызвал зрительского интереса, и история не получила продолжения», — приводит слова Авербуха «RT на русском».
Напомним, Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. Также Елизавета является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира—2019.
- 15 августа 2019
-
19:08
-
18:23
-
18:10
-
17:39
-
17:31
-
16:50
-
16:31
-
16:02
-
14:32
-
13:55
-
12:34
-
10:29
- 14 августа 2019
-
23:57
-
23:30
-
22:33
-
21:06
-
19:50
-
19:00
-
18:33
-
18:03
-
16:50
-
16:20
-
16:05
-
15:57
-
13:57
-
13:38
-
13:18
-
12:12
-
10:29
-
09:11
-
00:00
- 13 августа 2019
-
23:19
-
21:50
-
21:27
-
20:54