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Россияне Иванюк и Соколова выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме

Россияне Иванюк и Соколова выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме
Другие / Лёгкая атлетика 0

Прыгун в высоту Илья Иванюк и прыгунья в длину Елена Соколова будут выступать на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме (Англия), информирует пресс-служба соревнований.

Иванюк – серебряный призёр Европейских игр и обладатель бронзовой медали первенства Европы. В начале июля на турнире в Венгрии он показал лучший результат сезона в мире (2,33 метра). Иванюка пригласили принять участие в легкоатлетическом матче между сборными Европы и США.

Соколова является серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года. Также спортсменка завоёвывала золото на Европейских играх — 2019, серебряные награды чемпионата Европы в помещении (2009) и летней Универсиады (2013).

Этап «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме состоится 18 августа.

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