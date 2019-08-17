Скончался трёхкратный победитель «Джиро д'Италия» Джимонди

В возрасте 76 лет ушёл из жизни трёхкратный победитель веломногодневки «Джиро д'Италия» итальянец Феличе Джимонди.

Как сообщает AFP, у Джимонди случился сердечный приступ, когда он купался у побережья Сицилии.

Джимонди стал вторым велогонщиком после француза Жака Анкетиля, кто смог выиграть все три многодневные гонки Гранд тура — «Тур де Франс» (1965), «Джиро д'Италия» (1967) и «Вуэльта Испании» (1968). На текущий момент таких гонщиков семеро. Также такого достижения добивались бельгиец Эдди Меркс, француз Бернар Ино, испанец Альберто Контадор, итальянец Винченцо Нибали и британец Крис Фрум.

На чемпионате мира по шоссейным велогонкам 1973 года Джимонди завоевал золотую медаль в групповой гонке.