Алипов завоевал лицензию на ОИ-2020, выиграв этап Кубка мира в трапе

Олимпийский чемпион россиянин Алексей Алипов одержал победу в трапе на четвёртом этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Лахти (Финляндия). В финале Алипов и португалец Жоао Азеведо разбили по 43 мишени. В назначенной для определения победителя перестрелке точнее был россиянин – 2:1. Бронзовым призёром стал итальянец Мауро Де Филиппис.
Максим Смыков и Артём Копыстинский не сумели выйти в финальную шестёрку.
Одержав победу, Алипов завоевал лицензию на Олимпийские игры — 2020 в Токио.
Стендовая стрельба. Кубок мира. Четвёртый этап. Лахти, Финляндия
Мужчины. Трап
1. Алексей Алипов (Россия) – 43 (перестрелка – 2).
2. Жоао Азеведо (Португалия) – 43 (1).
3. Мауро Де Филиппис (Италия) – 34…
8. Максим Смыков (Россия) – 116…
76. Артём Копыстинский (Россия) – 108.
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