Алипов завоевал лицензию на ОИ-2020, выиграв этап Кубка мира в трапе

Олимпийский чемпион россиянин Алексей Алипов одержал победу в трапе на четвёртом этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Лахти (Финляндия). В финале Алипов и португалец Жоао Азеведо разбили по 43 мишени. В назначенной для определения победителя перестрелке точнее был россиянин – 2:1. Бронзовым призёром стал итальянец Мауро Де Филиппис.

Максим Смыков и Артём Копыстинский не сумели выйти в финальную шестёрку.

Одержав победу, Алипов завоевал лицензию на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

Стендовая стрельба. Кубок мира. Четвёртый этап. Лахти, Финляндия

Мужчины. Трап

1. Алексей Алипов (Россия) – 43 (перестрелка – 2).

2. Жоао Азеведо (Португалия) – 43 (1).

3. Мауро Де Филиппис (Италия) – 34…

8. Максим Смыков (Россия) – 116…

76. Артём Копыстинский (Россия) – 108.