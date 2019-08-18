Российские регбисты проиграли французам — 0:53 в 1/4 финала юниорского ЧЕ

Мужская сборная России по регби-7 завершила борьбу за медали чемпионата Европы для игроков не старше 18 лет, который проходит в Гданьске (Польша). В четвертьфинальном матче с французами российская команда не сумела отметиться результативными действиями и разгромно проиграла со счётом 0:53.



Теперь россияне будут бороться за 5-8-е место. Соперником по полуфиналу утешительного раунда станет команда, которая уступит в матче 1/4 финала между Германией и Ирландией.



С последними россияне уже встречались на групповом этапе. Встреча завершилась разгромным поражением – 0:43. На групповом этапе россияне проиграли команде Грузии со счётом 12:27. Единственную на данный момент победу на турнире сборная России одержала во встрече с командой Люксембурга – 59:0.