«Летающий лыжник» Климов стал 11-м на этапе летнего Гран-при в Закопане

Россиянин Евгений Климов не вошёл в десятку сильнейших на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Закопане (Польша). Победу одержал поляк Камил Стох, опередив на 0,7 балла соотечественника Давида Кубацки. Бронзовым призёром стал японец Юкиа Сато.

В общем зачёте лидирует словенец Тими Зайц. Климов опустился с третьего места на пятое.

Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при. Закопане, Польша

Мужчины. Трамплин HS140

1. Камил Стох (Польша) – 250,8.

2. Давид Кубацки (Польша) – 250,1.

3. Юкиа Сато (Япония) – 249,3…

11. Евгений Климов (Россия) – 226,1…

17. Роман Трофимов (Россия) – 208,4.

Общий зачёт

1. Тими Зайц (Словения) – 236.

2. Карл Гайгер (Германия) – 192.

3. Давид Кубацки (Польша) – 160…

5. Евгений Климов (Россия) – 129…

31. Михаил Назаров (Россия) – 34…

38. Роман Трофимов (Россия) – 14.