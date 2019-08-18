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«Летающий лыжник» Климов стал 11-м на этапе летнего Гран-при в Закопане

«Летающий лыжник» Климов стал 11-м на этапе летнего Гран-при в Закопане
Другие / Лыжный спорт 0

Россиянин Евгений Климов не вошёл в десятку сильнейших на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Закопане (Польша). Победу одержал поляк Камил Стох, опередив на 0,7 балла соотечественника Давида Кубацки. Бронзовым призёром стал японец Юкиа Сато.

В общем зачёте лидирует словенец Тими Зайц. Климов опустился с третьего места на пятое.

Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при. Закопане, Польша
Мужчины. Трамплин HS140

1. Камил Стох (Польша) – 250,8.
2. Давид Кубацки (Польша) – 250,1.
3. Юкиа Сато (Япония) – 249,3…
11. Евгений Климов (Россия) – 226,1…
17. Роман Трофимов (Россия) – 208,4.

Общий зачёт

1. Тими Зайц (Словения) – 236.
2. Карл Гайгер (Германия) – 192.
3. Давид Кубацки (Польша) – 160…
5. Евгений Климов (Россия) – 129…
31. Михаил Назаров (Россия) – 34…
38. Роман Трофимов (Россия) – 14.

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