Карякин сыграл вничью с Дин Лижэнем на этапе Grand Chess Tour в США
Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем во втором туре пятого этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Партия завершилась после 35-го хода.
В противостоянии россиянина Яна Непомнящего и представителя США Фабиано Каруаны также была зафиксирована ничья.
Результаты других партий:
Вишванатан Ананд (Индия) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5.
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Хикару Накамура (США) — 0,5:0,5.
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5.
Лидером турнира является Ананд, набравший 1,5 очка. В первом туре он победил Непомнящего. Карякин в стартовом туре сыграл вничью с Мамедьяровым.
Партии третьего тура состоятся сегодня, 19 августа.
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