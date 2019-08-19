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Бывший тренер «Белогорья» возглавил сборную Сербии по волейболу

Бывший тренер «Белогорья» возглавил сборную Сербии по волейболу
Другие / Волейбол 0

51-летний Слободан Ковач возглавил мужскую сборную Сербии по волейболу. На посту главного тренера он сменил Николу Грбича, сообщает World of Volley.

Контракт с Грбичем был расторгнут после неудачи сербов в интерконтинентальном олимпийском квалификационном турнире. Среди задач Ковача — успешное выступление на чемпионате Европы и в европейской квалификации на Олимпиаду, которая пройдёт в январе 2020 года.

Ковач ранее работал со сборными Ирана и Словении. Сербский специалист тренировал «Раднички», «Перуджу», «Халкбанк» и «Белогорье». Белгородский клуб он привёл к победе в Кубке вызова – третьем по значимости еврокубке. В чемпионате России команда Ковача заняла шестое место.

В качестве игрока сборной Югославии Ковач — победитель Олимпиады-2000 и призёр Игр-1996.

Главным тренером «Белогорья» станет российский специалист из системы клуба
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