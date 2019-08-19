Стали известны соперники Туктамышевой и Лазукина на Lombardia Trophy

Стал известен полный состав участников турнира серии «челленджер» Lombardia Trophy, который пройдёт в Бергамо с 13 по 15 сентября. На этом турнире начнёт сезон чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева. И выступит она в Италии не одна, а вместе с друзьями из команды тренера Алексея Мишина — чемпионкой Европы – 2019 Софьей Самодуровой и Андреем Лазукиным.

Соперницами Туктамышевой и Самодуровой станут чемпионка России Анна Щербакова и вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева, сообщает официальный сайт ISU.

Лазукин поспорит за медали первого турнира в сезоне с россиянами Дмитрием Алиевым, Егором Мурашовым, а также представителем Грузии Морисом Квителашвили и китайским фигуристом Цзинь Боян.

В соревнованиях танцевальных дуэтов Россию представят Екатерина Миронова/Евгений Устенко и Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.