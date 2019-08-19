Т. Тарасова рассказала про новую пару Столбова/Новосёлов

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как пара Ксения Стобова/Андрей Новосёлов готовится к новому сезону.
«Многие спрашивают про новую пару. Вот и ответ – тренируются, стараются, готовятся», – написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
Столбова является олимпийской чемпионкой в команде и серебряным призёром Игр-2014 в паре с Фёдором Климовым, который около года назад объявил о завершении спортивной карьеры. Ксения решила продолжать и встала в пару с Андреем Новосёловым, который ранее выступал за Францию.
В начале августа Новосёлов получил разрешение от французской федерации выступать за сборную России. Ксения и Андрей, которые встали в пару год назад, тренируются под руководством Николая Морозова и намерены принять участие в сентябрьских прокатах фигуристов сборной России.
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