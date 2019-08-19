Гроссмейстеры Томашевский и Витюгов делят лидерство в Суперфинале ЧР
В Ижевске состоялись матчи восьмого тура Суперфинала чемпионата России. В мужском турнире Владислав Артемьев обыграл Владимира Федосеева, а Никита Витюгов в оказался сильнее Александра Предке. Остальные партии завершились вничью.
Витюгов догнал по очкам Евгения Томашевского и делит с ним лидерство. У обоих шахматистов по 5 очков. На пол-очка от лидеров отстают Эрнесто Инаркиев, Максим Матлаков и Кирилл Алексеенко
Положение после 8-го тура:
1-2. Евгений Томашевский, Никита Витюгов — по 5.
3-6. Эрнесто Инаркиев, Максим Матлаков, Кирилл Алексеенко — по 4,5 очка.
7-9. Алексей Дреев, Александр Мотылев, Александр Предке — по 4.
9-10. Владислав Артемьев, Алексей Сарана — по 3,5.
11. Владимир Федосеев – 3.
12. Дмитрий Яковенко — 2,5.
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