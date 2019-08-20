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Объявлен состав женской сборной России по волейболу на чемпионат Европы

Объявлен состав женской сборной России по волейболу на чемпионат Европы
Другие / Волейбол 0

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу огласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии, сообщает официальный сайт ВФВ.

Состав сборной России
Связующие: Евгения Старцева, Татьяна Романова.
Диагональные и доигровщицы: Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Анна Лазарева, Ксения Парубец, Маргарита Курило.
Блокирующие: Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко.
Либеро: Дарья Пилипенко, Алла Галкина.

Сборная России в группе D сыграет с командами Словакии, Германии, Беларуси, Испании и Швейцарии. Для выхода в плей-офф нужно занять место не ниже четвёртого. Действующим чемпионом Европы является сборная Сербии.

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