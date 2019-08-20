Объявлен состав женской сборной России по волейболу на чемпионат Европы

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу огласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии, сообщает официальный сайт ВФВ.

Состав сборной России

Связующие: Евгения Старцева, Татьяна Романова.

Диагональные и доигровщицы: Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Анна Лазарева, Ксения Парубец, Маргарита Курило.

Блокирующие: Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко.

Либеро: Дарья Пилипенко, Алла Галкина.

Сборная России в группе D сыграет с командами Словакии, Германии, Беларуси, Испании и Швейцарии. Для выхода в плей-офф нужно занять место не ниже четвёртого. Действующим чемпионом Европы является сборная Сербии.