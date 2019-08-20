Польская фигуристка — о первой встрече с Медведевой: она меня обняла!
Польская фигуристка Екатерина Куракова, ранее выступавшая за Россию, рассказала о первой встрече с двукратным призёром Олимпийских игр Евгенией Медведевой. Их тренером является канадский специалист Брайан Орсер.
«Первая встреча с Женей. Я захожу в зал и такая: «Господи, там Женя Медведева! Я должна держать себя в руках. Без эмоций, спокойно вошла и сказала: «Привет! Я Катя». Женя говорит: «Привет! Ты Катя, да?». А я такая: «О, она меня обняла, она меня обняла!» В общем, это было мило», – сказала Куракова.
Видео доступно в «твиттере» 42live.
Куракова уехала из России весной 2018 года и стала тренироваться в Польше. На международных стартах за Россию последний раз она выступала в январе 2017 года в Торуне на Mentor Cup.
Куракова работает с тренером Медведевой и собирается выступать за Польшу
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