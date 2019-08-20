Хорошева и Екимов выиграли золото в последний день чемпионата России по стрельбе

На чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия Полина Хорошева и Леонид Екимов одержали победу в последний соревновательный день. Турнир завершился в посёлке Мирный, Республика Татарстан.
Екимов завоевал золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25 м, набрав 582 балла. Серебро в активе Дениса Репичева (575). Бронзовым призёром стал Андрей Щепетков (575).
Хорошева первенствовала в женском турнире по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м (625,4 балла). Второе место заняла Дарья Вдовина (621,8). Тройку лучших замкнула Екатерина Гончарова (621,5).
Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия. Республика Татарстан
Мужчины. Стрельба из пистолета с 25 м
1. Леонид Екимов — 582
2. Денис Репичев — 575
3. Андрей Щепетков — 575.
Женщины. Стрельба из малокалиберной винтовки с 50 м
1. Полина Хорошева — 625,4
2. Дарья Вдовина — 621,8
3. Екатерина Гончарова — 621,5.
- 20 августа 2019
-
23:31
-
22:59
-
22:47
-
21:52
-
20:47
-
19:54
-
19:08
-
17:58
-
17:50
-
17:15
-
15:48
-
15:06
-
14:40
-
14:06
-
13:36
-
13:17
-
12:52
-
12:45
-
11:47
-
10:42
-
10:17
-
09:19
-
09:12
-
00:14
- 19 августа 2019
-
23:21
-
23:16
-
22:51
-
22:09
-
21:08
-
20:45
-
20:25
-
19:06
-
18:40
-
18:22
-
17:57