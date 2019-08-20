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Хорошева и Екимов выиграли золото в последний день чемпионата России по стрельбе

Хорошева и Екимов выиграли золото в последний день чемпионата России по стрельбе
Другие / Прочие виды спорта 0

На чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия Полина Хорошева и Леонид Екимов одержали победу в последний соревновательный день. Турнир завершился в посёлке Мирный, Республика Татарстан.

Екимов завоевал золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25 м, набрав 582 балла. Серебро в активе Дениса Репичева (575). Бронзовым призёром стал Андрей Щепетков (575).

Хорошева первенствовала в женском турнире по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м (625,4 балла). Второе место заняла Дарья Вдовина (621,8). Тройку лучших замкнула Екатерина Гончарова (621,5).

Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия. Республика Татарстан
Мужчины. Стрельба из пистолета с 25 м
1. Леонид Екимов — 582
2. Денис Репичев — 575
3. Андрей Щепетков — 575.

Женщины. Стрельба из малокалиберной винтовки с 50 м
1. Полина Хорошева — 625,4
2. Дарья Вдовина — 621,8
3. Екатерина Гончарова — 621,5.

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