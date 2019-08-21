Российские пятиборцы Савкин и Фахрутдинова будут выступать за Узбекистан

Чемпион Европы Александр Савкин и двукратная чемпионка России по пятиборью Алисэ Фахрутдинова сменили спортивное гражданство и будут выступать за Узбекистан. Натурализация спортсменов произошла в рамках подписанного между федерациями современного пятиборья России и Узбекистана меморандума о сотрудничестве.



«Благодаря налаженному диалогу с Международным союзом современного пятиборья UIPM и национальными федерациями было получено разрешение Исполнительного комитета UIPM на участие Александра Савкина и Алисэ Фахрутдиновой на международных соревнованиях UIPM под флагом Узбекистана», – сообщает UzNews.uz со ссылкой на Федерацию современного пятиборья Узбекистана.



Савкин и Фахрутдинова отправились на сбор в Новогорск, где готовятся к чемпионату мира в Будапеште. Соревнования состоятся 2-8 сентября.

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