Тренер чемпионки ОИ Липински пожизненно отстранён от работы за домогательства

Знаменитый американский наставник по фигурному катанию Ричард Кэллахан пожизненно отстранён от тренерской работы за сексуальные домогательства. Такое решение было принято федерацией фигурного катания США, сообщает New York Times.
В начале августа бывший американский фигурист Адам Шмидт подал в суд на Кэллахана, обвинив его в сексуальном насилии в период с 1999 по 2001 год, когда Шмидту было 14-16 лет.
В 1999 году о домогательствах со стороны Кэллахана сообщил ещё один его бывший подопечный Крэйг Маурици. Однако эти обвинения были отвергнуты федерацией фигурного катания США, так как Маурици не успел подать иск в течение 60 дней после предполагаемого контакта. В 2017 году дело вновь было открыто и Кэллахана отстранили от работы в марте следующего года. Вчера, 21 августа, было принято решение о его пожизненной дисквалификации.
«Я очень рад такого вердикту. Этот человек — монстр. Он разрушил жизни и карьеры многих людей. Я верю, что он должен получить максимальное наказание», — сказал Маурици.
Кэллахан известен как тренер олимпийской чемпионки Нагано-1998 Тары Липински. Также он работал с Тоддом Элдриджем.
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