Тарасова: Медведевой пора закончить с самодеятельностью в показательных номерах

Российский тренер Татьяна Тарасова поделилась мыслями о состоянии двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой, похвалив её катание, однако негативно отозвавшись о произвольных номерах спортсменки.



«Сейчас вижу, что Медведева стала ещё лучше скользить. Я видела, как она работает с Брайаном Орсером, как работала одна, когда приезжала в Москву. Но с самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать.



Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится. Каждый показательный номер должен что-то в тебе открывать. Должен чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией, в конце концов», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».