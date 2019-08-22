Туктамышева иронично высказалась о неумении выполнять четверные прыжки

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает подготовку к новому сезону. 22-летняя спортсменка, в арсенале которой нет четверных прыжков, с иронией прокомментировала это обстоятельство.



Туктамышева опубликовала фотографию в «Инстаграме», на которой она держится за голову. «Когда понялa, что через 2 недели начинается сезон, а ты до сих пор не прыгаешь четверной», — подписала снимок фигуристка.

В комментариях под постом россиянки отметились некоторые известные спортсмены. Иронию Туктамышевой оценила олимпийская чемпионка Алёна Савченко, а обладатель бронзовой олимпийской медали Адам Риппон написал, что узнал в посте себя.



Первым стартом сезона для Туктамышевой станет Кубок Ломбардии. Он пройдёт в Бергамо (Италия) с 13 по 15 сентября.