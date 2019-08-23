ВАДА отстранило антидопинговую лабораторию Индии на срок до шести месяцев
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило антидопинговую лабораторию Индии, расположенную в Нью-Дели, на срок до шести месяцев.
Процесс проверки лаборатории в Индии начался в мае. Решение было вынесено после визита представителей ВАДА, оно вступило в силу 20 августа. Антидопинговую лабораторию Индии отстранили из-за несоответствия международному стандарту для лабораторий (ISL). Лаборатории запрещено проводить какие-либо действия, включая забор анализов, информирует официальный сайт ВАДА.
Индийская сторона имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение трёх недель. Если антидопинговая лаборатория Индии не устранит нарушения в течение полугода, она может быть отстранена ещё на шесть месяцев.
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