ВАДА отстранило антидопинговую лабораторию Индии на срок до шести месяцев

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило антидопинговую лабораторию Индии, расположенную в Нью-Дели, на срок до шести месяцев.

Процесс проверки лаборатории в Индии начался в мае. Решение было вынесено после визита представителей ВАДА, оно вступило в силу 20 августа. Антидопинговую лабораторию Индии отстранили из-за несоответствия международному стандарту для лабораторий (ISL). Лаборатории запрещено проводить какие-либо действия, включая забор анализов, информирует официальный сайт ВАДА.

Индийская сторона имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение трёх недель. Если антидопинговая лаборатория Индии не устранит нарушения в течение полугода, она может быть отстранена ещё на шесть месяцев.