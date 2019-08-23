Чемпион ОИ Хугаев сменил Габулова на посту главы Минспорта Северной Осетии

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, председатель парламентского комитета по национальной политике и делам молодёжи Алан Хугаев назначен на должность министра физической культуры и спорта Северной Осетии, информирует сайт главы и правительства региона.

Ранее должность главы Минспорта республики занимал экс-вратарь сборной России Владимир Габулов, который покинул пост по собственному желанию в июле. Габулов назначен советником главы Северной Осетии по развитию футбола, а также президентом на общественных началах нового футбольного клуба «Алания Владикавказ».

Хугаев также является заслуженным мастером спорта России, серебряным призёром чемпионата Европы 2011 года, чемпионом России—2012, серебряным призёром чемпионатов России 2011 и 2013 годов.