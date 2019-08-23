Ретивых: до 15 лет я был топ-футболистом и даже ездил на чемпионат России

Двукратный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых рассказал, что ранее успешно занимался футболом.

«До 15 лет я занимался футболом. Наша команда называлась «Драйв». Мы всё выигрывали в Пермском крае и даже ездили на чемпионат России. А я был – топ-лидером. Позднее несколько моих товарищей взяли в серьёзные команды мастеров.

Порой, когда я сильно устаю и смотреть уже не могу на эти лыжи и роллеры, – да-да, бывают такие дни, когда под завязку наедаешься своим видом спорта, а вы как думали! – возникают мысли: «Интересно, а что сталось бы, если бы я выбрал тогда не лыжи, а футбол?!»

Не раз бывало чувство, что всё обрыдло. Такое случается даже во время гонки. Бежишь и думаешь трусливо: «Да зачем мне это всё?».

На самом деле это не ты так думаешь – это твой организм так думает и тебя провоцирует. Это означает лишь одно: наступает предел его возможностей. Но стоит пересечь финишную черту, стоит перетерпеть послефинишную ломку, как слабина проходит. И на следующий день ты выходишь на снег получать новую порцию удовольствия от своей работы», – цитирует Ретивых Sports.ru.