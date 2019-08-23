Шанаева и Нарижный уступают французам 0,02 балла после ритмического танца
Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева/Девид Нарижный занял второе место в ритмическом танце на первом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Куршевеле (Франция). Шанаева и Нарижный всего 0,02 балла уступили французской паре Луасия Демужо/Тео Ле Мерсье. На третьей строчке протокола расположились ещё одни россияне Екатерина Каташинская/Александр Васькович.
Произвольный танец юниоры покажут 24 августа.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Первый этап. Куршевель, Франция
Танцы на льду. Ритмический танец
1. Луасия Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 63,78.
2. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) – 63,76.
3. Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия) – 60,89.
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