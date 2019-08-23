Россияне завоевали три медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии

Российские спортсмены завоевали три медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Сегеде (Венгрия).

Российская байдарка-четвёрка в составе Василия Погребана, Алексея Вострикова, Олега Синявина и Игоря Калашникова заняла второе место на дистанции 1000 м.

Серебряным призёром также стала каноистка Ксения Курач в заезде на 500 м. Байдарочник Максим Спесивцев на той же дистанции завоевал бронзу.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Сегед, Венгрия

Женщины. Каноэ, 500 м

1. Алёна Ноздрёва (Беларусь) – 2.00,73.

2. Ксения Курач (Россия) – отставание 0,90.

3. Анастасия Четверикова (Украина) — +3,09

Мужчины. Байдарка, 500 м

1. Том Либшер (Германия) – 1.35,04.

2. Никита Бориков (Беларусь) — +0,14.

3. Максим Спесивцев (Россия) — +0,45

Байдарка-четвёрка, 1000 м

1. Германия – 2,48,79.

2. Россия – +0,99.

3. Словакия — +1,65.