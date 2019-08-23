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Российские волейболистки с победы стартовали на чемпионате Европы

Российские волейболистки с победы стартовали на чемпионате Европы
Другие / Волейбол 0

Женская сборная России по волейболу с победы стартовала на чемпионате Европы. В матче 1-го тура соревнований в группе D подопечные Вадима Панкова в трёх сетах нанесли поражение команде Беларуси со счётом 3:0 (26:24, 25:16, 25:22).

Самым результативным игроком матча стала Наталия Гончарова, принёсшая российской команде 17 очков (включая 3 эйса). 14 баллов на счету Ирины Воронковой, 12 – Ксении Парубец. 4 результативных блока поставила Ирина Фетисова.

Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Сборная России первый групповой этап проводит в столице Словакии городе Братиславе.

Следующим соперником сборной России станет команда Швейцарии. Матч состоится 25 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
Группа D. 1-й тур

Россия – Беларусь — 3:0 (26:24, 25:16, 25:22).

ЧЕ-2019 (ж)
23 августа 2019, пятница. 18:00 МСК
Беларусь
0 : 3
24:26, 16:25, 22:25
Россия
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