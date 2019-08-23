Российские волейболистки с победы стартовали на чемпионате Европы

Женская сборная России по волейболу с победы стартовала на чемпионате Европы. В матче 1-го тура соревнований в группе D подопечные Вадима Панкова в трёх сетах нанесли поражение команде Беларуси со счётом 3:0 (26:24, 25:16, 25:22).
Самым результативным игроком матча стала Наталия Гончарова, принёсшая российской команде 17 очков (включая 3 эйса). 14 баллов на счету Ирины Воронковой, 12 – Ксении Парубец. 4 результативных блока поставила Ирина Фетисова.
Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Сборная России первый групповой этап проводит в столице Словакии городе Братиславе.
Следующим соперником сборной России станет команда Швейцарии. Матч состоится 25 августа.
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
Группа D. 1-й тур
Россия – Беларусь — 3:0 (26:24, 25:16, 25:22).
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