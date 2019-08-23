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Комментатор чуть не сошёл с ума после гола «Синары» в финале Кубка Урала

Комментатор чуть не сошёл с ума после гола «Синары» в финале Кубка Урала
Другие / Мини-футбол 0

Комментатор матча МФК «Синара» — МФК «Газпром-Югра» крайне эмоционально отреагировал на победный гол мини-футбольного клуба из Екатеринбурга.

Команды встречались в финале Кубка Урала и за две секунды до завершения основного времени счёт был ничейный. Развязка случилась именно в этот момент — игрок «Синары» выполнил нечто похожее на прострел прямо с аута, после чего мяч, отбитый голкипером Шевченко перед собой, в свои ворота забил защитник «Газпрома». На ответную атаку команде из Югры времени не хватило — матч завершился со счётом 3:2.

Видео доступно на «Чемпионате».

Стоит отметить, что ничья не устраивала «Синару» — при счёте 2:2 обладателем Кубка Урала стал бы именно «Газпром» — в турнирной таблице представители Югры в итоге отстали от екатеринбуржцев на одно очко.

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