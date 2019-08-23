Фигуристка Туктамышева изучает четверной тулуп на лонже

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева на открытой тренировке группы Алексея Мишина в Санкт-Петербурге рассказала, чем будет усложнять контент на сезон-2019/20. Туктамышева исполняет аксель в 3,5 оборота, а конкуренцию ей составят владеющие четверными Александра Трусова и Анна Щербакова.

«Пока что прокаты тестовые. Программы сырые, нельзя их оценивать серьезно. Форму пока только набираем, с каждым прокатом всё лучше. Думаю, ближе к контрольным прокатам взрослой сборной в сентябре форма будет уже лучше.

Конкуренция с юниорками? Пока что мы только на сборах, видим только свою группу, поэтому конкуренции не ощущаем. Но я знаю и понимаю, что в этом году будет много сильных девочек. Думаю, приедем на контрольные прокаты сборной и там ощутим эту конкуренцию!

Контент будем усложнять. В короткой будет тройной аксель, как и в прошлом году. В произвольной надеюсь прыгать два, второй буду пробовать через комбинацию делать. Пока что сконцентрируюсь на тройном акселе, но веду работу и над четверными. Понимаю, что это нужно, просто раньше был психологический барьер. Главное, собралась с мыслями, преодолела его и изучаем сейчас четверной тулуп на лонже», — приводит слова 22-летней Туктамышевой «Спорт Бизнес Online».

Напомним, что в новом сезоне Туктамышева выступит в короткой программе под композицию «Drumming Song» британской рок-группы Florence and the Machine, в произвольной — под «The Hot Sardines» – Caravan.

Туктамышева дважды упала в короткой программе на тренировке