Спортивных чиновников Украины обвинили в коррупционной схеме по закупке лекарств

Спортивные чиновники Украины организовали противоправный механизм для хищения бюджетных средств при закупке лекарств и медицинских препаратов для нужд национальных сборных команд, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица из госучреждения, которое находится в сфере управления Министерства молодёжи и спорта Украины, в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 млн гривен ($ 310 тыс.). В рамках начатого уголовного производства выяснилось, что закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам. К тому же часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарств, не прошла соответствующего контроля в Национальном антидопинговом центре. Из-за действий чиновников поставлено под угрозу выступление украинских национальных команд на международных соревнованиях в связи с отсутствием допинг-контроля продукции.

В настоящее время главный врач Министерства молодёжи и спорта Украины подозревается в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме, и привлечения их к уголовной ответственности.