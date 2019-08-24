Клебо рассказал, почему не держит фото Большунова на тумбочке

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо на турнире Toppidrettsveka в Хитре (Норвегия) рассказал, что ждёт противостояния с россиянином Александром Большуновым в грядущем сезоне.
«Скучал по нему. Он показывает, что находится в хорошей форме. Это неудивительно. Он был так быстр на разминке, что я подумал: «Это будет тяжело».
Не думаю о Большунове, когда тренируюсь. Пытаюсь сосредоточиться на себе. Но вижу, что он хорошо поработал. Я должен сделать то же самое в ближайшие месяцы.
Он медведь. Остальные из нас — малыши. Этой осенью мы должны немного подкачаться.
У меня нет фотографии Большунова на тумбочке. Я не могу смотреть на него всё время. Иначе могу испугаться и перестать заниматься. Ничего смешного», — сказал с улыбкой Клебо в эфире TV2.no.
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