Российский фигурист Кутовой стал 3-м на этапе юниорского Гран-при в Куршевеле

Россиянин Андрей Кутовой стал третьим в соревнованиях юношей на первом этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Куршевеле (Франция). За короткую и произвольную программы он получил от судей 198,06 балла.

Победу в соревнованиях одержал представитель Японии Юма Кагияма (234,87). Серебряную награду завоевал канадский фигурист Алекса Ракич (200,71). Представитель России Егор Рухин с результатом 196,31 балла стал четвертым.



Ранее аналогичные соревнования у юниорок выиграла российская фигуристка Камила Валиева.

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров. Куршевель (Франция)

Юноши. Итоговые результаты.



1. Юма Кагияма (Япония) – 234,87

2. Алекса Ракич (Канада) – 200,71

3. Андрей Кутовой (Россия) – 198,06

4. Егор Рухин (Россия) — 196,31.