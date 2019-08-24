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Российский фигурист Кутовой стал 3-м на этапе юниорского Гран-при в Куршевеле

Российский фигурист Кутовой стал 3-м на этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Другие / Фигурное катание 0

Россиянин Андрей Кутовой стал третьим в соревнованиях юношей на первом этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Куршевеле (Франция). За короткую и произвольную программы он получил от судей 198,06 балла.

Победу в соревнованиях одержал представитель Японии Юма Кагияма (234,87). Серебряную награду завоевал канадский фигурист Алекса Ракич (200,71). Представитель России Егор Рухин с результатом 196,31 балла стал четвертым.

Ранее аналогичные соревнования у юниорок выиграла российская фигуристка Камила Валиева.

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров. Куршевель (Франция)
Юноши. Итоговые результаты.

1. Юма Кагияма (Япония) – 234,87
2. Алекса Ракич (Канада) – 200,71
3. Андрей Кутовой (Россия) – 198,06
4. Егор Рухин (Россия) — 196,31.

Валиева — первая фигуристка, получившая высшую оценку за четверной прыжок
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