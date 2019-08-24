Большунов опередил Клебо в пасьюте и выиграл фестиваль Toppidrettsveka

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на лыжероллерном фестивале Toppidrettsveka. В ходе пасьюта на 15 км классическим стилем Большунов опередил Йоханнеса Хёсфлота Клебо, лидировавшего в общем зачёте лыжероллерной многодневки, и стал победителем Top Sports Week.

«Можно немного и поиграть с норвежцами. У меня с самого начала был план, но он был немного другим. Однако, что бы ни сделал, я смог бы это реализовать. Собираюсь начать праздновать победу над Клебо сегодня вечером, а закончим мы перед началом нового сезона», — приводит слова Большунова VG.

Большунов, начавший фестиваль Toppidrettsveka победой в марафоне на 47 км, в гонке преследования опередил Клебо на самом финише, выиграв у норвежца всего 2,1 секунды.