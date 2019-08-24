Иванюк стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже в прыжках в высоту

Канадский спортсмен Майкл Мэйсон выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Париже (Франция) в прыжках в высоту.

Три участника показали одинаковый результат, преодолев планку на высоте 2,28 м, но Мэйсон сделал это с первой попытки, а украинец Андрей Проценко и россиянин Илья Иванюк – с третьей. При этом на преодоление высоты 2,26 Иванюк затратил на попытку больше, чем Проценко, поэтому расположился в итоговом протоколе ниже соперника.

Напомним, что лидером сезона в мире является Иванюк с результатом 2,33 м. Такую же высоту в 2019 году преодолел ещё один россиянин, Михаил Акименко, но у него нет допуска на международные соревнования.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Париж, Франция

Прыжки в высоту. Мужчины

1. Майкл Мэйсон (Канада) – 2,28.

2. Андрей Проценко (Украина) – 2,28.

3. Илья Иванюк (Россия) – 2,28.